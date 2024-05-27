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Личка пригласил Ройса присоединиться к «Динамо»

Тренер «Динамо» Личка пригласил Марко Ройса в команду

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью «РБ Спорт» предложил немецкому полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу присоединиться к команде в новом сезоне.

Футболист по окончании нынешнего сезона окажется в статусе свободного агента и получит возможность подписать контракт с любым клубом без ограничений.

«Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки! Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — заявил Личка.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что планирует провести следующий сезон в РПЛ.

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