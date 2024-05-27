Тренер Калешин покинул «Аланию»

Пресс-служба владикавказской «Алании» объявила об отставке Евгения Калешина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Калешин возглавил осетинский клуб в декабре 2023 года после того, как завершил работу с тольяттинским «Акроном». Под его руководством владикавказская команда, которая проводила домашние матчи Первой лиге на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, заняла итоговое восьмое место в турнирной таблице и не смогла квалифицироваться в стыковые матчи за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25.

Всего на посту тренера «Алании» тренер провел 14 матчей, в которых одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

До этого, с сентября 2022 года, 45-летний специалист возглавлял «Акрон». С ним команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов Кубка России.

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