«Зенит» пострадал больше всех от судейских ошибок в РПЛ

Петербургский «Зенит» стал жертвой наибольшего количества судейских ошибок в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По результатам проведенного исследования, в отношении сине-бело-голубых было допущено восемь судейских ошибок. При этом дважды арбитры ошибались в пользу петербуржцев.

Сильнее всего судейство благоволило грозненскому «Ахмату» — восемь ошибок в его пользу, и три против.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре РПЛ со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее стало известно, кто заменит Сафонова в «Краснодаре».