Глава ВТБ рассказал, как позволил «Газпрому» купить «Зенит»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке» рассказал, что мог стать владельцем петербургского «Зенита» в ходе сделки о покупке Промстройбанка у Владимира Когана в середине 2000-х.

По его словам, Коган в придачу к банку предлагал стать владельцем 100% акций «Зенита», но этому помешал Алексей Миллер.

«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит». Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому», — заявил Костин.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» остались недовольны прошедшим сезоном.