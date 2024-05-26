Бузова поздравила «Зенит» с чемпионством

Певица и телеведущая Ольга Бузова в ходе церемонии вручения премии «Герои РПЛ» поздравила петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России.

Бузова заявила, что с нетерпением ждала развязки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне очень нравится, когда исход непонятен. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. А когда мне непонятно, то становится как-то проще. И мне было непонятно, как закончится чемпионат. Но в итоге я скажу это, можно? «Зенит» — чемпион», — сказала артистка.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее стал известен автор лучшего гола сезона в РПЛ.