Генич тремя словами описал победу в номинации «Комментатор года»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, который был признан лучшим по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ходе церемонии «Герои РПЛ», заявил, что получил приз заслуженно.

«Всем спасибо! Заслужил», — написал журналист в своем Telegram-канале, прикрепив селфи с супругой и с выигранным призом.

Чемпионом России по итогам сезона в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов. «Краснодар», обыграв московское «Динамо» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0, впервые в истории завоевал серебряные медали турнира. Бело-голубые, имевшие шансы на титул в последней игре, завершили чемпионат на третьей позиции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стал известен автор лучшего гола сезона в РПЛ.