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Стал известен автор лучшего гола сезона в РПЛ

Нападающий «Динамо» Тюкавин стал автором лучшего гола РПЛ сезона-2023/24

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин был признан автором лучшего гола по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом было объявлено в ходе церемонии «Герои РПЛ».

Самым красивым мячом сезона стал гол в ворота «Сочи», забитый Тюкавиным в рамках 28-го тура чемпионата России.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее 24-летняя фигуристка Евгения Медведева заявила, что ждала чемпионства «Динамо» 48 лет.

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