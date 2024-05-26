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Штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола!» назвали предсказуемым

В «Динамо» попросили болельщиков не ругаться на стадионе про «Зенит»

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ФК «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что штраф за кричалку про петербургский «Зенит» не стал неожиданностью для клуба.

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«Мы уже были оштрафованы за эти скандирования, и в принципе не поддерживаем оскорбительные кричалки. Это неправильно. Что имелось в виду? Спросите у болельщиков», — заявил Пивоваров.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

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