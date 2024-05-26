Рублев объяснил, почему проиграл сет в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев, который с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), в первом круге турнира одолев представителя Японии Таро Даниэла, в интервью Sports заявил, что упустил один сет из-за большого желания победить.

По его словам, на протяжении всей игры у него были возможности оформить итоговую победу раньше.

«Даже в проигранном сете у меня на всех геймах на чужой подаче были шансы, иногда я упускал их из-за того, что слишком хотел победить, первым же ударом. Но в моменте я нашел баланс, у меня получилось выиграть длинные розыгрыши, спасти этот гейм и сделать решающий брейк», — заявил Рублев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 13 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. За это время Рублев выполнил 17 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

Во втором раунде турнира российский теннисист сразится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Ранее Даниил Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду.