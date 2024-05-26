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Американский хоккеист сравнил девушек из США и России

Американский игрок КХЛ Менелл: в России женщины более традиционны, чем в США

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский хоккеист Бреннан Менелл, который получил российский паспорт, рассказал, что встречается с девушкой из России, а также сравнил женщин в США и России. Его слова приводит Russian Code.

«В России женщины явно более традиционны, они гораздо больше готовы выполнять работу по дому. Женщины здесь хотят найти мужа и готовы быть женой. На свидания они всегда наряжаются. В Америке на свидание можно прийти в чем попало, просто надеть толстовку и спортивные штаны. В Америке нарастает феминизм, женщины хотят быть независимы», — заявил он.

Менелл, который в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Миннесоту Уайлд», перебрался в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в 2020-м году, заключив соглашение с минским «Динамо». Последние два сезона он провел, выступая за «Динамо» из Москвы.

Летом 2023 года Менелл получил российское гражданство.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский голкипер прервал свою рекордную серию в плей-офф НХЛ.

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