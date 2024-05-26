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Известны даты стыковых матчей за право остаться в РПЛ

РФС утвердил расписание стыковых матчей за право выступать в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание переходных матчей между клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России сезона-2024/25.

Из РПЛ в стыковых поединках сыграют екатеринбургский «Урал» (30), который в заключительном туре проиграл ЦСКА — 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли третье и четвертое места.

В результате жеребьевки хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.

Первые матчи состоятся 29 мая. «Урал» примет «Акрон» в 17:00 по московскому времени, «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15 мск. Ответные встречи пройдут 1 июня — «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00 по московскому времени, «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00 мск.

В РПЛ по итогам сезона вышли подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». В Первую лигу опустились «Сочи» и калининградская «Балтика».

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