Жена игрока «Зенита» показала, как футболисты отмечают чемпионство

Вероника Ерохина, жена футболиста «Зенита» Александра Ерохина, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как футболисты петербургского клуба отмечают чемпионство.

«Обожаю этих ребят, лучшие!» — написала она.

На записи запечатлены танцы игроков «Зенита» под популярную песню Freed from Desire. На кадры попали сам Ерохин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Матео Кассьерра, Вильсон Изидор, Нуралы Алип.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак пристыдил руководство российского футбола.