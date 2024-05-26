Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победу «Зенита» в РПЛ назвали везением

Тренер Гладилин заявил, что «Зениту» повезло выиграть РПЛ

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что бело-голубые вряд ли смогут в ближайшее десять лет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, при этом «Зениту» удалось выиграть чемпионат за счет везения.

«Динамо» упустило победу в чемпионате, а «Зениту» повезло обыграть «Ростов», очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, «Ростов» не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается. «Динамо» проиграло свой чемпионат и потеряло золотые медали, которые буквально лежали перед ними. Их осталось только забрать. Теперь может еще лет десять такого шанса не будет», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее экс-тренер «Динамо» Валерий Гладилин объяснил, почему клуб проиграл «Зениту» в борьбе за золото.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами