Победу «Зенита» в РПЛ назвали везением

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что бело-голубые вряд ли смогут в ближайшее десять лет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, при этом «Зениту» удалось выиграть чемпионат за счет везения.

«Динамо» упустило победу в чемпионате, а «Зениту» повезло обыграть «Ростов», очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, «Ростов» не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается. «Динамо» проиграло свой чемпионат и потеряло золотые медали, которые буквально лежали перед ними. Их осталось только забрать. Теперь может еще лет десять такого шанса не будет», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее экс-тренер «Динамо» Валерий Гладилин объяснил, почему клуб проиграл «Зениту» в борьбе за золото.