Экс-тренер «Динамо» объяснил, почему клуб проиграл «Зениту» в борьбе за золото

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что бело-голубые упустили уникальную возможность выиграть РПЛ, которая может появиться вновь еще не скоро.

По его словам, бело-голубые зря решили удерживать ничью в игре с «Краснодаром».

«Чемпионат был очень интересным, особенно его вторая часть. Много было интересных игр как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы. Если поначалу за призовые места боролись примерно пять-шесть команд, то к концу турнира остались три претендента на победу. «Динамо» допустило ошибку, играя на мой взгляд с «Краснодаром» на ничью. Надо было стараться играть активнее, контролируя мяч», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

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