У президента «Краснодара» рецидив рака

У президента «Краснодара» Сергея Галицкого рецидив рака. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации инсайдера, в декабре врачи поставили бизнесмену неутешительный диагноз, сообщив, что ему осталось не больше полугода. За эти месяцы Галицкий перенес курсы химеотерапии, которая сильно повлияла на его организм.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» был одним из претендентов на победу в Российской премьер-лиге. В заключительном туре «быки» обыграли лидирующее после 29-ти туров московское «Динамо» со счетом 1:0, однако завоевать золотые медали не смогли, уступив петербургскому «Зениту» всего на один балл.

«Краснодар» и «Динамо» имеют равное количество очков — 56. «Быки» оказались выше на строчку в турнирной таблице из-за личных встреч: оба очных противостояния «Краснодар» у «Динамо» выиграл. Примечательно, что встречались команды в первом туре чемпионата (3:1) и последнем (1:0).

Ранее в «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.