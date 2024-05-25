В РПЛ поздравили Миранчука с победой в Лиге Европы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поздравил российского полузащитника Алексея Миранчука, который выступает в составе итальянской «Аталанты», с победой в Лиге Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю Алексея Миранчука с великолепным достижением. Он это заслужил», — сказал Алаев.

Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. Всего в сезон Миранчук, который выступает за «Аталанту» с 2020 года, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

Ранее стало известно, привезет ли Миранчук кубок Лиги Европы в Россию.