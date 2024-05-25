«Зенит» официально объявил о продлении контракта с Семаком

Петербургский «Зенит» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Новый контракт был подписан на «Газпром Арене» после завершения матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», соглашение рассчитано на пять лет — до конца сезона-2029/2030.

«Зенит» Семака — это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в «Зените» был совершён качественный рывок и внесён исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет», — указано в сообщении клуба.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее ветеран «Динамо» заявил, что «Зенит» не наиграл на чемпионство.