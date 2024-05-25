Ветеран «Динамо» заявил, что «Зенит» не наиграл на чемпионство

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что петербургскому «Зениту» просто повезло выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в этом сезоне не наиграл на чемпионство. Хотя какое-то время лидировал. Но если посмотреть на графу «поражения», она о многом говорит. В предыдущие годы питерцы столько не проигрывали. А «Динамо» наиграло как минимум на второе место. Хотя по личным встречам с «Краснодаром» преимущество на стороне «быков», — заявил он.

В заключительном матче сезона-2023/24 петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее в «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.