Внук Льва Яшина ожидает чемпионства «Динамо»

Василий Фролов, внук Льва Яшина, заявил, что ждет победы московского «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«У меня других ожиданий, кроме как чемпионства «Динамо», быть не может. Верю в победу подопечных Марцела Лички. Команда сделает все, чтобы стать чемпионом», — сказал Фролов.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

Ранее был назван фактор, который может помешать «Динамо» выиграть РПЛ.