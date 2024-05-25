Назван игрок «Зенита», который стал разочарованием РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Анатолий Канищев назвал футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо главным разочарованием сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В нынешнем сезоне среди игроков главным разочарованием является Клаудиньо. Я всегда говорил, что это один из самых талантливых игроков в РПЛ. Он может играть гораздо лучше», — сказал Канищев.

В текущем сезоне чемпионата России Клаудиньо провел 29 матчей, забив четыре мяча.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

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