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Экс-игрок «Спартака» дал совет «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» Мор: команде главное не играть на ничью с «Краснодаром»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что столичное «Динамо» в игре с «Краснодаром» может сгубить стремление играть на ничью, передает «Матч ТВ».

«Самое главное, чтобы Личка не стал экспериментировать, выдумывать, отходить от своей игры. Например, выйти и играть на 0:0. Вот это может динамовцев сгубить», — сказал Мор.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

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