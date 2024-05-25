Черчесов может возглавить клуб РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить нижегородский «Пари НН». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Пари НН» рассматривает вариант с назначением Черчесова, если клуб сохранит прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пари НН» идет на 14 строчке в чемпионате России, имея в активе 29 баллов. Нижегородцы за тур до конца чемпионата опережают калининградскую «Балтику», которая находится в зоне прямого вылета, на три очка.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов поделился мнением о будущем футболиста Георгия Джикии.