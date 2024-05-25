Тренер «Химок» Талалаев ответил на вопрос о возможном приходе Джикии в команду

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос, рассматривает ли клуб возможность пригласить в команду футболиста московского «Спартака» Георгия Джикию, передает сайт «Химок».

«Я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше. Намека на готовность взять Джикию в моих словах нет, просто констатация», — сказал Талалаев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.

Ранее был назван идеальный клуб для капитана «Спартака» Джикии.