Дацик объяснил поражение от Тернера в боксерском поединке

Российский боец Вячеслав Дацик отреагировал на поражение от ирландца Шона Тернера в бою по правилам бокса, передает RT.

«Надо еще пару раундов. Прямо сейчас. Хочу прямо здесь повторный поединок. Собой недоволен. Враг остался жив», — сказал Дацик.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Тернер является девятикратным чемпионом Ирландии по боксу. В смешанных единоборствах Дацик выиграл семь поединков, проиграв в восьми.

В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.

На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее Дацик захотел проверить на прочность печень Александра Емельяненко.