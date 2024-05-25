Аленичев о тренере «Спартака» Станковиче: как футболист он заслуживает большого уважения

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, отметив, что он заслуживает уважения как футболист, передает «Чемпионат».

«Как футболист он заслуживает уважения. По поводу Станковича-тренера ничего не могу сказать. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате», — сказал Аленичев.

«Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

В бытность игроком Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство под руководством нового тренера.