Дацик проиграл ирландцу Тернеру в боксерском поединке

Российский боец Вячеслав Дацик уступил ирландцу Шону Тернеру в поединке по правилам бокса.
Их бой стал главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок продлился все четыре раунда и завершился раздельным решением судей.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Тернер является девятикратным чемпионом Ирландии по боксу. В смешанных единоборствах Дацик выиграл семь поединков, проиграв в восьми.
В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.
На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.
28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.
Ранее Александр Емельяненко назвал Дацика больным на голову.