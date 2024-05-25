Дацик проиграл ирландцу Тернеру в боксерском поединке

Российский боец Вячеслав Дацик уступил ирландцу Шону Тернеру в поединке по правилам бокса.

Их бой стал главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок продлился все четыре раунда и завершился раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Тернер является девятикратным чемпионом Ирландии по боксу. В смешанных единоборствах Дацик выиграл семь поединков, проиграв в восьми.

В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.

На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее Александр Емельяненко назвал Дацика больным на голову.