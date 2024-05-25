Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду» в плей-офф НХЛ

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» обыграл «Флориду».

Встреча завершилась со счетом 2:1 (ОТ). В составе победителей отличились Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Флориду» шайбу забросил Картер Вераге.

Голевую передачу за «Рейнджерс» оформил россиянин Артемий Панарин.

Счет в серии стал 1:1. Следующий матч пройдет 26 мая. Команды выйдут на лед в 22.00 по московскому времени.

Во второй полуфинальной серии играют «Даллас» и «Эдмонтон». В серии до четырех побед «Эдмонтон» ведет со счетом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде. За выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» поспорят с «Флоридой».

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