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Стало известно, из-за чьих ошибок «Спартак» не смог побороться за чемпионство

Экс-футболист Гладилин: ошибки Абаскаля повлияли на результат «Спартака»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-футболист Валерий Гладилин, игравший и работавший в московском «Спартаке» во время своей активной карьеры, высказался о причинах неудач команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги. По мнению специалиста, ошибки, допущенные испанским главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, лишили команду возможности побороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Причиной того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство, является неопытность тренера Абаскаля. Было очень много тренерских ошибок, которые сказались на перспективах красно-белых на первое место в уходящем сезоне. Шансы на чемпионство были потеряны еще в первом круге», — приводит слова Гладилина Legalbet.

При этом специалист отметил уверенную и удачную работу Владимира Слишковича, ставшего исполняющим обязанности главного тренера после отставки Абаскаля, состоявшейся 14 апреля, и не проигравшего в чемпионате ни одного матча с красно-белыми. Перед заключительным туром чемпионата «Спартак» располагается на пятом месте с 49 очками и еще имеет теоретический шанс обойти столичный «Локомотив» и подняться на четвертую позицию.

Ранее Гаджиев заявил, что вратари могут помешать московскому «Динамо» выиграть РПЛ.

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