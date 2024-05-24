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Червиченко назвал худших тренеров чемпионата России по футболу

Червиченко: худших тренеров РПЛ уже уволили по ходу сезона

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Экс-президент московского «Спартака» и бизнесмен Андрей Червиченко высказался о тренерах Российской премьер-лиги, назвав худших, по своему мнению, специалистов. Он считает, что тех, кто не справлялся со своей работой, уже уволили по ходу сезона.

«Худших тренеров уже уволили по ходу сезона. По идее, кто вылетает, тот и хуже всех. Игнашевич в «Балтике» очень неплохо работал, тем более команда в финале Кубка России. Его нельзя назвать худшим, даже если «Балтика» вылетит», — цитирует Червиченко Legalbet.

Кроме того, бывший футбольный функционер уверен, что занимающий последнее место и уже оформивший вылет в Первый дивизион «Сочи» провалился в РПЛ в этом сезоне не при работающем с командой ныне Роберто Морено, а в первой части сезона, когда команду возглавляли сначала Дмитрий Хохлов, а затем Александр Точилин.

Самыми громкими отставками по ходу завершающегося сезона стали увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» и Владимира Ивича из «Краснодара», а также уход Сергея Юрана из «Пари НН».

Ранее Медина заявил, что игра за «Спартак» не сравнится с выступлениями за ЦСКА.

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