Названы два клуба КХЛ, которые будут прогрессировать в новом сезоне

Знаменитый российский хоккеист Алексей Терещенко, чемпион мира в составе национальной сборной, высказался о наиболее интересных клубах Континентальной хоккейной лиги, выделив два, за которыми стоит понаблюдать пристальнее в ожидании прогресса.

«Не думаю, что произойдет что-то сверхнеожиданное, команды останутся примерно на том же уровне. Давайте дождемся хотя бы середины июля. Интересно будет посмотреть на «Торпедо» и «Северсталь». Это молодые команды, им есть, за счет чего прибавить. Они и так прогрессируют, и могут еще. Будет интересно», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Знаменитый хоккеист считает, что для выводов необходимо оценить то, как команды проведут межсезонье. Важно увидеть, что произойдет на трансферном рынке, а также многое будет зависеть от поставленных перед командами задач.

В завершившемся сезоне «Торпедо» и «Северсталь» уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с одинаковым счетом 1-4 по матчам. Нижегородцы проиграли санкт-петербургскому СКА, а «Северсталь» не смогла пройти московский «Спартак».

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