Габулов рассказал, почему у «Динамо» больше шансов выиграть РПЛ

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов заявил, что московское «Динамо» является фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Все в руках бело-голубых. Хоть «Краснодар» и выступает дома, но психологическое преимущество у «Динамо». Многие матчи динамовцы выигрывали на характере в отличие от «Краснодара» и «Зенита», — сказал Габулов.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

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