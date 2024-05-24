Глава ФФККР заявил, что у россиян есть шансы поехать на ОИ 2026 года

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что у российских фигуристов есть шанс поехать на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

«Много не обсуждаем с ISU возможность выступления российских фигуристов. На сегодняшний день у них тема очень сложная. На Олимпиаду 2026 года шансы остаются, они есть», — сказал Сихарулидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, когда российские фигуристы поедут на Олимпиаду.