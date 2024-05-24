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Стало известно, за счет чего Канада может выиграть ЧМ по хоккею

Экс-игрок Щитов считает, что участники ЧМ по хоккею боятся сборной Канады

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Gabriel Kuchta/Reuters

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился впечатлениями от проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею. В комментарии Legalbet он предположил, что турнир выиграет сборная Канады, заметив, что хоккеисты других команд боятся канадцев.

«Мне нравится их игра. Показывают комбинационный хоккей, хорошо в пас играют. У них сильная атака, и что характерно для них, они каждый момент доигрывают в корпус.

Никому не уступают в силовой борьбе. Сколько я матчей ни смотрел, такое ощущение, что оппоненты их боятся. Ни одна команда так не играет в корпус, как Канада. Очень неуступчивые. Они сильно физически воздействуют на соперников», — сказал Щитов.

Он подчеркнул, что в игре канадцев нет откровенной грубости, но хоккеисты в контактах остаются на ногах и доигрывают каждый эпизод. В составе сборной Канады Щитов отдельно выделил форварда Джонатана Тэйвза, добавив, что и в целом команду отличает хороший подбор игроков.

В четвертьфинале Канада обыграла Словакию со счетом 6:3 и за выход в финал поборется со Швейцарией. Другую полуфинальную пару составили хозяева турнира чехи и сборная Швеции.

Ранее хоккеист Овчинников заявил, что Мэттьюс побьет рекорд Овечкина в НХЛ.

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