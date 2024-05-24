Стало известно, из-за чего «Спартак» провел неудачный сезон

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги сезона для красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он назвал прошедший год неудачным из-за работы экс главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля.

«Неудовлетворительно, прежде всего — из-за работы Абаскаля. А вот Слишкович, который начал руководить командой после отставки Абаскаля, все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких. Если бы это произошло раньше, «Спартак» мог бы побороться за медали. Все проблемы в игре команды были связаны с неопытностью и некомпетентностью молодого тренера Абаскаля. Подбор футболистов, финансовые вопросы, стадион, болельщики — нет проблем, «Спартак» должен бороться за чемпионство с «Зенитом», — считает Гладилин.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» за тур до конца чемпионата идет на пятом месте, набрав 49 очков. Красно-белые на балл отстают от «Локомотива», и четвертое место — возможный максимум для «Спартака», который уже лишился шансов на место в первой тройке.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что у «Краснодара» достаточно мотивации победить «Динамо».