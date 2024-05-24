«Самолеты не летают»: Павлюченко пожаловался, что ему тяжело добираться до Краснодара

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему редко посещает родной поселок Московский Краснодарского края.

«Я не так часто бываю в родных краях, если мы говорим про Московский. И мои родители, и родители жены живут в самом Краснодаре. Сейчас, конечно, проблематично добираться, потому что самолеты не летают, а на поезде ехать целые сутки.

Раньше, когда не было проблем с перелетами, мы очень часто приезжали в Краснодар. В Московском живут мои тетя, дядя и бабушка, я их тоже проведываю. Однако сейчас даже в сам Краснодар редко получается выбраться из-за сложностей с транспортом», — рассказал Павлюченко.

Также чемпион Европы рассказал, что примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ, где 99 сильнейших людей России сразятся за приз в 10 млн рублей. При этом Павлюченко заявил, что ему неважен выигрыш 10 млн, поскольку главной мотивацией на этих соревнованиях для него является показать, на что он способен.

Футболист отметил, что отказался бы от шоу, если бы его заставляли «есть червяков или ловить змей».

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21.00.

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