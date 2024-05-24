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Лидер ЦСКА Нестеров о чемпионате мира по хоккею: «а что смотреть?»

Лидер ЦСКА Нестеров признался, что не смотрит чемпионат мира по хоккею

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Елена Руско/ПХК ЦСКА

Лидер хоккейного ЦСКА и национальной команды России Никита Нестеров признался, что не смотрит игры Чемпионата мира-2024 по хоккею, который проходит сейчас в Чехии. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Вообще ни одной игры не смотрел. Даже не знаю, кто с кем играет. Мне не интересно. А что смотреть? У меня есть свои дела какие-то», — сказал спортсмен.

По его словам, если бы Россия принимала участие в соревнованиях он бы поменял свою позицию. Он добавил, что хотел бы принимать участие в чемпионате. Нестеров также отметил, что ему обидно, что российскую сборную не допустили к играм.

«Но я не могу ничего решить. В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел», — заключил хоккеист.

23 мая вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил, что не смотрит чемпионат мира, который в эти дни проходит в Чехии. По его словам, он не видит смысла их смотреть без России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных двух стран.

Ранее стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею.

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