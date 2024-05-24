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Олимпийскую чемпионку лишили возможности выступить на Играх-2024

Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили возможности выступить на Играх в Париже

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Ann Wang/Reuters

Двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, из-за чего она не сможет выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина.

«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с «Динамо», ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество «Динамо», — заявила она.

Нейтральный статус Бацарашкиной должна была выдать Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF).

Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета (10 м и 25 м), серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета, чемпионка мира 2018 года в смешанных командных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МИД РФ предупредили россиян об угрозах на ОИ-2024.

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