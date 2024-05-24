Роналду может вновь заиграть в Европе

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол. Об этом сообщает журналист Альхаз Мутаб на своей странице в социальных сетях.

Сообщается, что в услугах португальского нападающего заинтересован немецкий «Байер», который стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также уступил в финале Лиги Европы итальянской «Аталанте». Видеть Роналду в клубе хочет лично главный тренер команды Хаби Алонсо, он считает, что форвард поможет команде в следующем сезоне Лиги чемпионов.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году.