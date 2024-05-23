Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА обменял хоккеиста в другой клуб за тысячу рублей

Metaratings: ЦСКА получил тысячу рублей от «Авангарда» за Дитца

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Московский ЦСКА и омский «Авангард» совершили обмен, в ходе которого защитник Даррен Дитц перебрался в состав «ястребов». Об этом сообщает портал Metaratings.

По информации источника, за 30-летнего игрока столичная команда получила денежную компенсацию в размере одной тысячи рублей. По действующим правилам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) данная сумма является минимальной для осуществления сделки.

В минувшем сезоне Дитц сыграл в общей сложности 60 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач.

Новый сезон КХЛ стартует традиционным матчем между финалистами прошлого сезона. 3 сентября «Металлург» в Магнитогорске примет ярославский «Локомотив», который обыграл в финале в серии до четырех побед со счетом 4-0 по матчам.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее был назван самый интересный клуб КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами