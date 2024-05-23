«Скоро услышите»: Валиева решила начать музыкальную карьеру

Фигуристка Камила Валиева призналась, что она планирует начать музыкальную карьеру и уже работает над первым треком. Об этом она рассказала kp.ru на церемонии вручения премии RU.TV 2024, на которую пришла вместе с популярным блогером Алексеем Авдеевым, известным под псевдонимом Youungeer.

Спортсменка уточнила, что песня находится на стадии разработки. Блогер при этом уточнил, что они оказались на мероприятии вместе, потому что работают над «кое-чем очень классным, совместным. Он добавил, что они часто проводят время вместе.

«Короче, скоро услышите, он (трек — прим. ред.) уже есть, и в нем секретная формула успеха», — сказал Авдеев.

Накануне Валиева ответила отрицательно на вопрос, готовится ли что-то романическое между ней и Авдеевым.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.

Ранее стало известно, когда Валиева начнет выступать в шоу Навки.