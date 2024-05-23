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Глава УЕФА назвал президента «Реала» расистом и идиотом

The Objective: глава УЕФА Чеферин назвал президента «Реала» Переса расистом

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Marius Becker/dpa/Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в переписке с бывшим руководителем Королевской футбольной федерацией Испании Луисом Рубиалесом назвал главу мадридского «Реала» Флорентина Переса идиотом, передает The Objective.

Переписка состоялась в 2019 году. Рубиалес заявил, что поддерживает Чеферина в противостоянии с Суперлигой, но не может пойти в открытый конфликт с Пересом, опасаясь того, что его положение может пошатнуться.

«Я не хочу с ним говорить. Перес идиот и расист. Не надо смягчать ситуацию для меня, мне это не требуется. Я просто хочу, чтобы ты оставался сильным», — ответил Чеферин.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее Чеферин заявил, что проект Суперлиги прекращен.

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