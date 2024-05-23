Шубенков: все грезы об Олимпиаде можно выбросить в мусорку

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении, передает ТАСС.

«Не буду смотреть Игры. Для меня Олимпиада была чем-то высоким. Считал, что она реально объединяет весь мир. Теперь все грезы можно выбросить в мусорку», — сказал Шубенков.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

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