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Экс-президент «Локомотива»: в матче с «Краснодаром» «Динамо» может оступиться

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Динамо» может не победить «Краснодар»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в матче с «Краснодаром», который пройдет в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» может не победить, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодару» тоже нужна победа, поэтому обе команды мотивированные. Тут даже предсказать невозможно. Мне кажется, что «Динамо» может оступиться. Там еще есть вопросы по Тюкавину, у которого повреждение», — сказал Наумов.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что «Динамо» упустит чемпионство в 30-м туре РПЛ.

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