Булыкин назвал предложение от «ПСЖ» шансом жизни для Сафонова

Знаменитый в прошлом нападающий, экс-форвард сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал возможный переход в французский «ПСЖ» голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова шансом всей жизни для футболиста.

«Для Матвея это сумасшедший шанс, который выпадает не то что раз в жизни, а, может быть, раз в несколько жизней. Если трансфер состоится – это будет супер для Матвея. Мы видели на примере Лунина, как все может происходить. Хотелось бы, чтобы наши футболисты играли в топ-лигах и топ-клубах. Очень тяжело это будет реализовать, но я приветствую этот переход и хочу, чтобы наши футболисты выступали в топ-чемпионатах», — считает Булыкин.

Матвей Сафонов – основной голкипер ведущего борьбу за чемпионство в РПЛ «Краснодара» и национальной сборной России. По информации СМИ, «Пари Сен-Жермен» обсуждает с «быками» переход за € 20 млн и рассчитывает сделать Сафонова дублером Джанлуиджи Доннаруммы. Перед последним туром Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает третье место, отставая на три очка от лидирующего «Динамо», с которым играет на своем поле.

Ранее был назван голкипер, который сильнее Игоря Акинфеева.