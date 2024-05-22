Во Франции не знают о том, что «ПСЖ» интересуется Сафоновым

Журналист издания L'Équipe Антуан Момон заявил, что во Франции ничего не слышали об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Сафонову, передает «Чемпионат».

«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в ПСЖ у нас нигде не публиковалась. Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, но нельзя утверждать, что он провел плохой сезон», — сказал Момон.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России заявил, что Сафонов будет вторым вратарем в «ПСЖ».