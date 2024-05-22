Боец UFC Макгрегор хочет забрать пояс у Махачева

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что он хочет получить пояс в легком весе, которым сейчас владеет россиянин Ислам Махачев, передает The Mac Life.

«Я уже объявил, что хочу забрать титул в легком весе. Я последний объединенный чемпион в легком весе. Но я сейчас добился большого успеха в полусреднем дивизионе», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Ранее Макгрегор сообщил о возвращении в октагон.