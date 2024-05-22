«Краснодар» и «ПСЖ» приблизились к соглашению по трансферу Сафонова

«Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но еще ничего не согласовано», — сказал источник.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

«ПСЖ» в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции.

Ранее был назван голкипер, который сильнее Игоря Акинфеева.