Футболист ПАОКа Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что в России более сбалансированная лига, чем в Греции, передает «Чемпионат».

«В Греции четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты и на европейской арене. А потом — огромная яма. В России более сбалансированная лига, если мы берем остальные команды», — сказал Оздоев.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».

В финале Лиги конференций греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Встреча состоится 29 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее гол Оздоева признали лучшим в 2023 году.