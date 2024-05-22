Комментатор объяснил, кто помог «Бостону» продержаться шесть матчей против «Флориды»

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал голкипера «Бостон Брюинз» Джереми Свеймана человеком, благодаря которому его команда продержалась так долго в плей-офф.

«Суперсобытийная серия. И первые три матча с вот этими тремя разгромами, они немножечко удивительны, потому что игра-то на самом деле была более или менее равная, как мне показалось. То есть вот три игры взять, да даже не три, да хоть все шесть взять, они мало чем друг от друга отличались. То есть «Флорида» имела определенное преимущество, чаще бросала, чаще нагружала на ворота Свеймана. Если бы не Свейман, кстати, то все для «Бостона» было бы более плачевно. Но в то же время я вот прям не вижу какой-то грандиозной проблемы в том, что Бостон наносит там по 17-18 бросков. Ну, наносил раньше, вот в пятой игре они там почти под 30-ку ушли и провели классную игру и классный первый период, что самое главное. Но даже вот эти 17-18 бросков, мне не казалось, что это прям огромная проблема, потому что моменты они создавали все равно», — считает Майков.

«Бостон» в первом раунде Кубка Стэнли-2024 прошел «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а во втором уступил «Флориде Пантерз» (2-4).

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.