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Даванков заочно поспорил с Винер про «сборную бомжей»

Даванков призвал не отрекаться от российских атлетов, участвующих в ОИ-2024

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты России 2024 года Владислав Даванков в интервью Metaratings заявил, что не согласен со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая назвала российских олимпийцев, участвующих в Играх 2024 года, сборной «бомжей».

По его словам, нельзя подобными словами описывать российских атлетов.

«Однозначно, я не согласен с этими словами. Считаю, что спортсмен заслуживает и достоин того, чтобы показывать лучший результат, потому что все знают, из какой они страны. Если есть возможность, надо участвовать», — заявил Даванков.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Владислав Даванков признал провал системы Fan ID.

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